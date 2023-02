Autonomia | Ciarambino | “Bene De Luca con ricorso a Consulta”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Con la scellerata volontà del Governo di perseguire a tutti i costi l’differenziata, la Campania e il Mezzogiorno tutto rischiano una definitiva condanna a morte. Il primo inequivocabile segnale è il dimensionamento scolastico che prevede, per il prossimo anno, la “perdita” di ben 146 istituti solo in Campania, il che la dice lunga sui progetti di questo Governo nel tutelare famiglie e occupazione. Eha fatto il Presidente Dea ricorrere alla“. La vice presidente del Consiglio regionale della Campania, Valeria, sottolinea la necessità “di un fronte comune delle Regioni del Mezzogiorno, con un ruolo determinante, tra l’altro, anche dell’Anci“. “È opportuno e indispensabile muovere tutti i passi istituzionali per scongiurare una ...