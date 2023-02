Autonomia | Calderoli “Avremo un' Italia ad alta velocità”

(Di giovedì 2 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Noi abbiamo un treno che si chiamae se una parte dovesse essere rallentata viene a rallentarsi tutto il Paese. Io mi auguro che con questa legge ci sia un locomotore che tira e uno che spinge, perchè se tutti e due spingeranno nella stessa direzioneun'ad”. Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto, in conferenza stampa al termine del cdm. “E' la scommessa che oggi abbiamo fatto e che andrà in Parlamento per i successivi passaggi”, aggiunge.-foto agenziafotogramma.it-(ITALPRESS).

Lo ha detto il ministro leghista degli Affari regionali e delle autonomie Roberto, parlando del ddl sull'differenziata alla conferenza stampa di presentazione del governo. " L'...Lo ha detto il ministro degli Affari regionali e delle autonomie, Roberto, in una conferenza stampa per presentare il ddl sull'differenziata approvato all'unanimità del Cdm. Chigi

Autonomia, Calderoli: "Spiace vedere toni di rivolta, Bonaccini era d'accordo" La7

Autonomia, Calderoli: "Spiace vedere toni di rivolta, Bonaccini era d'accordo" ilGiornale.it

Autonomia, Calderoli: "Spiace vedere toni di rivolta, Bonaccini era d'accordo" AGI - Agenzia Italia

Autonomia, Calderoli: "Fatti miei principi espressi da Meloni" La7

Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, in conferenza stampa al termine del cdm. “E’ la scommessa che oggi abbiamo fatto e che andrà in Parlamento per i successivi ..." Non si vuole dividere il Paese, né favorire Regioni che già viaggiano a velocità diversa rispetto alle aree più deboli dell'Italia ". È questa la premessa chiave… Leggi ...