Autonomia | Berlusconi | ' grazie a Fi no cittadini di A e B | in Parlamento ulteriori miglioramenti'

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Con l'approvazione del testo sull'in Consiglio dei ministri, questo governo passa dalle parole ai fatti". Così Silviosu Instagram. "al decisivo contributo di Forza Italia, non ci sarannodi serie A e di serie B. Anche questo impegno è stato mantenuto. Questo è l'avvio di un percorso che dovrà essere condiviso in, dove il testo potrà essere ulteriormente migliorato, e che potrà ritenersi concluso soltanto dopo la definizione dei Lep e del loro effettivo finanziamento".

"Le Regioni avranno più risorse e più poteri con l'autonomia, per gestire i servizi essenziali per i cittadini, a partire naturalmente dalla sanità - è il commento di Silvio Berlusconi- . Ogni anno ...

Il disegno di legge è stato approvato fra gli applausi. Per Meloni è un segno di "coerenza", che dimostra "ancora una volta come il governo materrà gli impegni presi".