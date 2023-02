Aurora Ramazzotti | sul pancione spunta qualcosa di mai visto | tutti senza parole

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 2 febbraio 2023)ci ha ormai abituato a quanto sia una giovane molto fuori dagli schemi e anche per la gravidanza non è stata da meno, affrontandola in modo più che positivo e approfittandone anche per dare consigli a chi la segue. Questa volta però ha spiazzatomostrandosi in un modo piuttosto anomalo per essere … L'articolo proviene da Velvet Gossip.