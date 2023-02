Aumenti stipendi 2023 | calcola la tua cifra | attenzione è cambiato tutto

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Partiti glididal 1° gennaioper i lavoratori dipendenti. Cambiamenti sostanziali in busta paga. Quest’anno ci sarà un aumento deglinecessario per far fronte ai nuovi prezzi delle materie prime e in generale per l’aumento dell’inflazione.potrà cambiare ma in che senso? Gli incrementi, da 19,25 a 32,85 euro lordi mensili, interessano solamente alcuni tipi di lavoratori. Aumentano gliper i lavoratori: ecco cosa bisogna aspettarsi (Ilovetrading)Già per gli ultimi mesi del 2022 il Decreto Aiuti Bis aveva potenziato gli interventi a sostegno del lavoro dipendente aumentando dallo 0,8 al 2% lo sgravio IVS già previsto sui contributi dovuti. Poi la Legge di Bilancioha replicato la misura peril ...