(Di giovedì 2 febbraio 2023) Al festival si aggiungeranno altri 150 agenti oltre ai cento già previsti. Si temono azioni in tutta Italia, l'attivismo dei gruppi su Telegram. Il rischio di saldatura con movimenti di matrice ...

Al festival si aggiungeranno altri 150 agenti oltre ai cento già previsti. Si temono azioni in tutta Italia, l'attivismo dei gruppi su Telegram. Il rischio di saldatura con movimenti di matrice ...Il governo dichiara di non voler scendere a patti con gliche compionoincendiari e di non intendere cedere al loro ricatto. Sembra di sognare. Ma il governo democratico di un ...

Attentati anarchici. Piantedosi: "La linea della fermezza" RaiNews

Gli anarchici rivendicano gli attentati di Milano e Berlino: "Attacchiamo lo Stato" Il Tempo

Gli anarchici rivendicano l'attacco alla sede diplomatica italiana a Berlino Sky Tg24

Attentati anarchici Allarme degli 007 Ora anche Sanremo tra i possibili obiettivi QUOTIDIANO NAZIONALE

Allarme attentati in Italia: chi sono gli anarchici e cosa vogliono La Stampa

L'offensiva anarchica preoccupa, perché c'è la consapevolezza che non se ne uscirà molto presto. La riunione del Comitato di analisi strategica antiterrorismo che ...Coalizzati per raggiungere un unico obiettivo: l’abolizione del 41 bis. Un patto non scritto legherebbe l’anarchico Alfredo Cospito ai boss mafiosi. Un timore reso concreto ...