ad Acea. A quanto apprende l'Adnkronos, l'azienda è stata colpita da un nuovo ransomware che si sta diffondendo negli ultimi tempi, il 'Black Basta'. L', che è in corso da ...Acea - azienda pubblica italiana e holding di un gruppo attivo nei settori ambientale, energetico e idrico - informa di aver subito 'nella giornata di oggi unche non sta però impattando sui servizi essenziali erogati agli utenti, ovvero la distribuzione di acqua e elettricità, grazie alla pronta gestione del problema con l'Agenzia per la ...

Attacco hacker ad Acea. L'azienda vittima di un ransomware di un gruppo russofono la Repubblica

Attacco hacker ad Acea, non toccati servizi essenziali Agenzia ANSA

Attacco hacker contro Acea dalla Russia: ransomware diffuso dai Black Basta: chi sono i criminali informatici Virgilio Notizie

Attacco hacker ad Acea: servizi essenziali non toccati La Gazzetta dello Sport

Attacco hacker, Acea: nessun disservizio RaiNews

ACEA informa di aver subito nella giornata di oggi un attacco hacker che non sta però impattando sui servizi essenziali erogati agli utenti, ovvero la distribuzione di acqua e elettricità, grazie alla ...L’Agenzia ambientale della Campania rende noto che ha ripreso a diffondere i dati della qualità dell’aria attraverso gli usuali canali.