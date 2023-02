Atp Montpellier 2023 | programma | date | orari | copertura tv e streaming con Sinner

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Il, le, gli, latv edel torneo Atp 250 di, indal 6 al 12 febbraio. Il circuito maschile fa tappa sul cemento indoor europeo, più precisamente in Francia, dopo la trasferta oceanica. Il grande protagonista del torneo disarà Jannik, reduce da un’ottima prova in Australia contro Tsitsipas e determinato a conquistare punti per risalire il ranking. La prima testa di serie sarà però Holger Rune, seguito proprio dall’altoatesino e da Borna Coric. Al via anche Lorenzo Sonego, mentre nelle qualificazioni spicca la presenza di Luca Nardi. Latelevisiva è affidata a Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e ...

Nel mese di febbraio Jannik ha optato per i tornei europei al coperto: sarà in campo in Francia, nei 250 die Marsiglia. In mezzo l'500 di Rotterdam a cui l'anno scorso non potè ..., Rotterdam e Marsiglia. Jannik Sinner dopo qualche giorno di relax sulla neve di casa, ... il toscano, ora al n.18(sua miglior classifica di sempre), riprenderà la corsa dall'250 di ...

La nuova generazione del tennis USA sta vivendo un momento d’oro (come sottolineato anche dall’Hall of Famer Steve Flink nella video-intervista col Direttore Scanagatta ). Tommy Paul disputa la sua pr ...L'entry list del torneo Atp 250 di Marsiglia 2023. Si gioca dal 20 al 26 febbraio sul veloce indoor della città transalpina.