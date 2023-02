ATP Montpellier 2023 | Pablo Carreno Busta rinuncia e Jannik Sinner sarà testa di serie n 2

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Cambiamenti significativi ce ne sono in vista di quel che. Il riferimento è al torneo ATP250 di(Francia), previsto dal 6 al 12 febbraio. Un evento nel quale ritroveremo in campo, reduce dall’esperienza degli Australian Openconclusa negli ottavi di finale. Una fermata che ha lasciato non poco amaro in bocca all’azzurro, visto l’andamento del match contro il greco Stefanos Tsitsipas, risoltosi al quinto set. Una partita nel quale si sono visti pregi e difetti die, logicamente, l’altoatesino spera nella prosecuzione dell’annata di minimizzare sempre di più gli aspetti negativi, facendo risaltare quelli positivi. Sul veloce indoor avrà una chance in un contesto nel quale cicomedi ...

PROGRAMMASUPERTENNIS Lunedì 6 febbraio: LIVE alle ore 16:30, 19:00 e 21:00 (primo turno) Martedì 7 febbraio: LIVE alle ore 14:30, 16:30, 19:00 e 21:00 (primo turno) Mercoledì 8 ...Nel mese di febbraio Jannik ha optato per i tornei europei al coperto: sarà in campo in Francia, nei 250 die Marsiglia. In mezzo l'500 di Rotterdam a cui l'anno scorso non potè ...

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming del torneo Atp 250 di Montpellier, in programma dal 6 al 12 febbraio. Al via Jannik Sinner ...