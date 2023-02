Atletica | personale di Bellò nei 1500 metri ad Ostrava | terza Bruni nell’asta

Leggi su sportface

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Buone notizie in chiave azzurra dal meeting indoor di. Elenainfatti ha realizzato il proprionei, chiudendo la propria gara al quarto posto in 4:09.98. L’azzurra diventa così la sesta italiana di sempre nella specialità e commenta così il risultato ottenuto: “Era la prima gara indoor dopo tre settimane in Kenya. Sono ancora poco brillante, ho bisogno di fare qualche lavoro più specifico a livello del mare. È stata una gara un po’ tattica, non semplicissima da interpretare, con un passaggio ai mille in 2:49: ho comunque chiuso in progressione, l’ultimo cinquecento in 1:21 e l’ultimo cento in quindici alto, e nonostante le sensazioni di pesantezza va bene come finale. Oggi serviva per rompere il ghiaccio post-raduno e post-viaggi, le prossime gare saranno negli ...