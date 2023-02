Atletica | perché Mattia Furlani ha realizzato il record europeo U20 di salto in lungo | la ratifica in ritardo

Leggi su oasport

(Di giovedì 2 febbraio 2023)si è espresso su eccellenti livelli nel Meeting di Stoccolma andato in scena domenica pomeriggio e ha saltato 7.99 metri. Il giovane talento laziale ha rasentato gli otto metri e ha avvicinato sensibilmente il proprio personale di 8.04 metri (all’aperto), siglato lo scorso anno a Gerusalemme, quando si laureò Campione d’Europa Under 18. L’azzurro ha contestualmente firmato il nuovoitaliano under 20 in sala, migliorando quanto fatto da Gabriele Chilà e Marcell Jacobs negli ultimi anni. Tre giorni dopo è arrivato un ulteriormente riconoscimento per. La European Athletics ha infatti riconosciuto quel balzo comeUnder 20 indoor. La splendida prestazione del quasi 18enne (spegnerà le candeline il prossimo 7 febbraio) ha ...