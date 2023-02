Atletica | Marcell Jacobs | “Vorrei essere ricordato come l’uomo più veloce della terra | Parigi 2024 sarà un momento cruciale”

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Non manca molto al ritorno in gara di. Il bi-campione olimpico di Tokyo 2020 (100 metri e staffetta 4×100)partita nella Orlen Cup di Lodz, meeting del World Indoor Tour dileggera (livello bronze) previsto sabato 4 febbraio. Avevamo lasciatoa quell’oro di determinazione e classe degli Europei di Monaco di Baviera (Germania), nonostante i tanti problemi di fisici di un 2022 irto di ostacoli., dunque, si rimette in moto per prepararsi al primo appuntamento internazionalestagione, ovvero gli Europei Indoor, in programma a Istanbul (Turchia) dal 2 al 5 marzo. L’azzurro, in qualità di campione del mondo in carica dei 60 metri e detentore del primato continentale con il quale conquistò il titolo ...

Jacobs è pronto all'esordio stagionale di sabato 4 febbraio nei 60 indoor di Lodz , ma l'azzurro pensa già all'appuntamento più importante del prossimo biennio, le Olimpiadi di Parigi 2024 . ' ...'Mi piacerebbe essere ricordato come l'uomo più veloce della terra, e anche come qualcuno che ne ha passate tante per arrivarci '. Così il campione olimpicoJacobs , in un'intervista esclusiva al canale olimpico, Olympics.com, in cui racconta dei suoi piani anche in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, al via tra meno di un anno e mezzo. 'Non ...

