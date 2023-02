Atletica | Jacobs | ' voglio essere ricordato come l' uomo più veloce della Terra'

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Roma, 2 feb. - (Adnkronos) - Marcellè pronto all'esordio stagionale di sabato 4 febbraio nei 60 indoor di Lodz, ma l'azzurro pensa già all'appuntamento più importante del prossimo biennio, le Olimpiadi di Parigi 2024. "l'piùe anchequalcuno che ne ha passate tante per arrivarci", ha detto la medaglia d'oro dei 100 metri piani a Tokyo 2020 in un'intervista rilasciata al canale olimpico. Intervista in cui ha affrontato anche il tema del possibile bis, perché "vincere è una fetta di storia. Vincere due volte ti rende partestoria". Maè conscio che confermarsi al top non sarà certo facile. "E' ancora più ...

Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie: 'Devo restare coi piedi per ...'Mi piacerebbe essere ricordato come l'uomo più veloce della terra, e anche come qualcuno che ne ha passate tante per arrivarci '. Così il campione olimpico Marcell, in un'intervista esclusiva al canale olimpico, Olympics.com, in cui racconta dei suoi piani anche in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, al via tra meno di un anno e mezzo. 'Non voglio ...

Atletica: Jacobs firma accordo, Puma nuovo sponsor tecnico Alto Adige

Atletica: Jacobs firma accordo, Puma nuovo sponsor tecnico Trentino

Jacobs come Bolt: Puma è il nuovo sponsor tecnico del campione La Gazzetta dello Sport

Marcell Jacobs, sabato in diretta sulla RAI! Queen Atletica

Non manca molto al ritorno in gara di Marcell Jacobs. Il bi-campione olimpico di Tokyo 2020 (100 metri e staffetta 4×100) sarà della partita nella Orlen Cup di Lodz, meeting del World Indoor Tour di ...Solo passi avanti, mai passi indietro". Marcell Jacobs si racconta al sito Olympics.com all'alba della nuova stagione. "Non vedo l'ora di tornare. Iniziano le gare e dopo mesi di solo allenamento ...