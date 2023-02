Atletica | i possibili avversari di Marcell Jacobs agli Europei indoor di Istanbul nei 60 metri

Leggi su oasport

(Di giovedì 2 febbraio 2023)farà il proprio esordio stagionale nella giornata di sabato 4 febbraio, quando correrà i 60alla Orlen Cup di Lodz. Il Campione Olimpico dei 100inizierà la propria annata agonistica in Polonia, con l’obiettivo di testare la gamba dopo il lungo ritiro di un mese a Dubai e la preparazione invernale. Il velocista lombardo non guarderà più di tanto il cronometro in occasione di questa prima uscita, l’intento è quello di cominciare nel miglior modo possibile il cammino che lo condurrà, in programma a(Turchia) dal 2 al 5 marzo.è sulla carta il grande favorito per la conquista della meda d’oro sui 60in ...