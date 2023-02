(Di giovedì 2 febbraio 2023) Roma, 2 feb. (Labitalia) - L'assemblea di, l'associazione nazionale delle agenzie per il lavoro che aggrega e rappresenta oltre l'85% del settore, ha eletto stamattinaper il prossimo triennio, che succede a Alessandro Ramazza. Completano la squadra di presidenza i quattro vice: Alfredo Amoroso (delega Education e transizione Scuola-lavoro), Giuseppe Garesio (delega Evoluzione della rappresentanza associativa), Valeria Giaccari (delega Legalità interna ed esterna) e Andrea Malacrida (delega Innovazione & Digital). Sono invitati permanenti in seno all'ufficio di presidenza, inoltre, Marco Pagano (delega Servizi associativi, bilateralità e welfare) e Giuseppe Venier (delega Relazioni sindacali).è country manager di Gi Group ...

...l'occasione per la presentazione del Progetto Sociale2 e Isole Formative illustrati da... Confindustria Varese, Confederazioni Sindacali CGIL, CISL e UIL,, AEF, Consulenti del ...

Assolavoro: Francesco Baroni è il nuovo presidente Adnkronos

Assolavoro, Baroni neo-presidente: “Puntare sulle competenze" QUOTIDIANO NAZIONALE

L'Alto Commissario per i rifugiati Filippo Grandi in sintonia con l'Italia ... UNHCR

La Scuola al servizio del mondo del lavoro Sinergie di Scuola

"La pandemia ha cambiato il mondo del lavoro. Ora serve il gioco di ... varesenews.it

(Adnkronos) – L’assemblea di Assolavoro, l’associazione nazionale delle agenzie per il lavoro che aggrega e rappresenta oltre l’85% del settore, ha eletto stamattina presidente per il prossimo ...L’assemblea privata lo ha eletto come successore di Alessandro Ramazza. Dai dati di inizio anni, si dice «abbastanza ottimista sull’outlook dei prossimi mesi» ...