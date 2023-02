Assegno unico | queste famiglie dovranno restituire i soldi all’Inps | ecco perché

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 2 febbraio 2023), cosa sta succedendo? Ci sonoche hanno percepito una somma che non spettava. L’Inps potrebbe a breve richiedere la restituzione del denaro proprio a loro. L’Istituto di prevenzione sociale potrebbe chiedere la restituzione di somme di denaro dell’a partire dal 2023. Si tratta di cifre assegnate nel 2022 ache, secondo quanto emerge, non ne avrebbero avuto diritto.che hanno percepito(Ilovetrading)L’è una misura di sostegno economico che rimpiazza gli assegni familiari, aumenta come importo, e viene concesso alle ...