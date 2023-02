Assegno Unico | finalmente arrivano gli arretrati | ecco la novità per i genitori

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Buona notizia per moltissime famiglie italiane.glidell’da parte dell’Inps In arrivo grandiper quanto riguarda milioni dicon figli a carico che, a seguito della recente crisi economica, stanno avendo particolari difficoltà nel reperire risorse economiche utili ad arrivare alla fine del mese.chepartono i pagamenti deglidell’, IlovetradingA causa dei rincari del costo delle bollette, del prezzo del carburante e dei prodotti al supermercato, pagare le spese per i propri figli è diventato davvero molto complicato. Tuttavia, è atteso un grande sospiro di sollievo per moltissimi ...

... per effetto dei maggiori esborsi delle Amministrazioni territoriali e dell'aumento della spesa previdenziale , dovuto all'erogazione dell'e alla rivalutazione delle pensioni . L'...E' fondamentale per richiedere ed accedere a determinate prestazioni sociali o a sostegno del reddito, come ad esempio:, bonus affitti e psicologo, Reddito o pensione di cittadinanza, ...

Assegno unico figli, per l’aumento va aggiornato l’Isee: come fare ed entro quando Corriere della Sera

Assegno unico 2023, c’è chi dovrà restituire oltre 200 euro per figlio all’Inps: i motivi Orizzonte Scuola

Pagamenti Inps febbraio 2023: le date da segnare sul calendario Sky Tg24

Isee 2023, dall'assegno unico alle bollette: a cosa serve e quando va fatto Adnkronos

Economia - Isee 2023, a cosa serve l'Indicatore della situazione economica equivalente E perché farlo L'Isee descrive il livello di ricchezza di un nucleo ...Arrivano in queste ore alcune precisazioni importanti da INPS, in riferimento a coloro che stanno aspettando ancora il pagamento dell’assegno unico di gennaio 2023. Come abbiamo riportato nei giorni ...