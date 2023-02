Ascolti TV | Mercoledì 1 Febbraio 2023 The Voice vince con il 22% 3 | 84 mln Coppa Italia 17% 3 | 5 mln Il finale de La Porta Rossa al 6 9% Record Fiorello 16 7%

Rai 1 si prende tutto.1 febbraio il primo canale della tv di Stato si prende il preserale e l' access prime time ...tv, come funziona l'Auditel . La prima serata dell'1 febbraio: The ...Superanche alsera per The Voice Senior: ecco i dati del primo febbraio ...

Ascolti tv mercoledì 1 febbraio 2023: Roma-Cremonese, The Voice Senior Tvblog

Ascolti TV | Mercoledì 1 Febbraio 2023. The Voice vince con il 22% (3,84 mln). Coppa Italia 17% (3,5 mln). Il DavideMaggio.it

Ascolti tv, dati Auditel mercoledì 1 febbraio: The Voice Senior batte la Roma, Meloni chiama la Palombelli Virgilio Notizie

Ascolti tv di mercoledì 18 gennaio - RAI Ufficio Stampa Rai Storia