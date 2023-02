Ascolti tv | La Diamond vince Drag Race Italia | lo share della finale

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Parliamo ditv. La seconda stagione diè finalmente fruibile per tutti e ieri sera Real Time ha trasmesso gli ultimi due episodi uno dietro l’altro, il settimo e l’ottavo. Dopo aver assistito all’eliminazione di Narciso, di Tanissa Yoncé, di Obama, di Panthera Virus e di Gioffrè; nel corsosemiabbiamo detto addio a SkandaLove e nel corsoabbiamo assistito all’incoronazione de La. La siciliana ha vinto davanti a Nehellenia e Aura Eternal e La Petite Noire, quarta classificata. Complimenti a La, la nuova’s NextSuperstar! ##RealTime #canale31 ...

Nell'era della musica liquida (e degliin prestito) una longevità del genere è inspiegabile. Il problema è che i Pink Floyd che hanno da anni sostituito il CrazySyd Barrett con la ...Parliamo di. La seconda stagione di Drag Race Italia è stata finalmente resa fruibile per tutti con un ... Gioffrè, La, La Petite Noire, Narciso, Nehellenia, Obama, Panthera Virus, ...

Ascolti TV | Mercoledì 1 Febbraio 2023. The Voice vince con il 22% (3,84 mln). Coppa Italia 17% (3,5 mln). Il DavideMaggio.it

Gli ultimi ascolti della redazione di Metalitalia.com metalitalia.com

Ascolti: quanto ha fatto il debutto di Drag Race Italia su Real Time Biccy

Ava Max si sdraia sui diamanti nel nuovo singolo “Dancing’s Done” imusicfun.it

Come raggiungere l'immortalità con la musica: il caso "The Dark ... Open

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...