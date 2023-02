Ascolti tv | i dati di mercoledì 1 febbraio

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Bene ancora una volta la Coppa Italia Nella serata di ieri,, su Rai Uno, la terza puntata di The Voice Senior 3 ha coinvolto 3.844.000 spettatori pari al 22%. Su Canale 5 si impone l’incontro di Coppa Italia tra Roma e Cremonese con 3.503.000 spettatori pari al 17% di share (primo tempo: 3.555.000 – 16.2%; secondo tempo: 3.453.000 – 17.8%; pre e post gara nel complesso: 2.771.000 – 13.1%). Su Rai2 il finale delle serie La Porta Rossa ha registrato 1.341.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su Italia 1 Nanny Mcphee – Tata Matilda ha ottenuto 1.472.000 spettatori (7.5%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.796.000 spettatori pari ad uno share del 10.3% (presentazione di 12 minuti: 1.462.000 – 6.7%). Su Rete4 Controcorrente Prima Serata totalizza un a.m. di 587.000 spettatori con il 4% di share. L'articolo ...

