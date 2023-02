Arrestato un altro latitante | Edgardo Greco era ricercato da 17 anni

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 2 febbraio 2023) . L’uomo era stato condannato all’ergastolo per omicidio È stato catturato in Francia, a Sant’Etienne,, 63da quasi 17. Condannato all’ergastolo per il duplice omicidio di Stefano e Giuseppe Bartolomeo e per il tentato omicidio di Emiliano Mosciaro,si era stabilito nella cittadina francese dal 2014 e da almeno trelavorava come piazzaiolo in un locale. Dopodi ricerche è stata data esecuzione al Mandato di Arresto Europeo emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro in data 16 maggio 2014, in relazione all’ordine di carcerazione, datato 04 aprile 2014, per la esecuzione della pena dell’ergastolo a carico di, in ordine al duplice omicidio di B.S. e B.G. ...