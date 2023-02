Argentina vince i Mondiali | Cremonese in Semifinale | manca ‘solo’ lo Scudetto al Napoli

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 2 febbraio 2023)vittoriosa aiindi Coppa Italia, tutto come 36 anni anni fasolo loal. I primi due obiettivi sono già raggiunti mentre l’ultimo, quello delloaldeve ancora essere ufficializzato. La squadra di Spalletti ha 13 punti di vantaggio sull’Inter che è seconda in classifica, ma festeggiare in anticipo non si può, perché ci sono ancora 18 giornate da giocare e dare la vittoria per scontata sarebbe un delitto. C’è chi come Corrado Ferlaino dice che ilha già vinto lo, abbandonando la proverbiale scaramanzia. Ma questo possono farlo i tifosi, non di certo Spalletti ed i suoi calciatori, altrimenti si rischia di ...