Approvato il ddl sull’Autonomia differenziata Zaia ringrazia Salvini | ha giocato la partita

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Via libera al ddl, messo a punto da Calderoli.: «Un'altra promessa mantenuta». Zaia: «Giornata storica». Calenda: «È una presa in giro»

Autonomia differenziata , ilCalderoli è statodal Cdm all'unanimità, accompagnato da un applauso dei presenti, riferiscono alcuni partecipanti alla riunione in corso a Palazzo Chigi, all'Adnkronos. Dopo il via ...Sì alle misure messe a punto dal ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoliin Consiglio dei ministri ilsull'Autonomia differenziata, messo a punto dal ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli. Il sì, a quanto si apprende, è avvenuto fra gli applausi.

Autonomia: approvato il ddl Calderoli. Maggioranza compatta, dissenso tra i governatori RaiNews

Autonomia, ddl approvato all'unanimità: in Cdm scatta l'applauso Adnkronos

Autonomia differenziata: ddl approvato all'unanimità, applausi in Consiglio dei ministri. Luca Zaia: «Gornata ilgazzettino.it

CDM: APPROVATO DDL SU AUTONOMIA DIFFERENZIATA | Ultime ... Abruzzoweb.it

Autonomia differenziata. Via libera dal Consiglio dei Ministri al Ddl ... Quotidiano Sanità

Approvato dal Governo il provvedimento che quadro entro cui ... 117, secondo comma, lettera m), Cost.”. Il nuovo testo del ddl, quindi a differenza della precedente bozza che escludeva dalla ...Approvato in Consiglio dei ministri il ddl sull'Autonomia differenziata, messo a punto dal ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli. L'approvazione, a quanto si apprende, è avvenuta fra ...