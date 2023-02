Antonella Fiordelisi si rifiuta di fare una televendita al GF Vip | il motivo è surreale – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 2 febbraio 2023)si èta dilo sketch delle “promo fake” durante il Game Night tirando in ballo anche le televendite fatte con “Acqua e sapone” prima dell’ingresso al Grande Fratello Vip.sidiuna: ilNo, queste cretinate no. Non lo voglio! Io ho fatto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.