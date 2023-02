In queste ultime ore c'è un grande movimento social a favore die contro l'ingresso di Gianluca Benincasa , ex fidanzato dell'influencer. Mentre nella Casa del GF Vip i Donnalisi cercano un punto di incontro edvive uno dei suoi ...Daniele Dal Moro non 'cerca una così' , queste le sue parole nella Casa del Grande Fratello Vip parlando con Antonino Spinalbese edel suo particolare rapporto con Oriana Marzoli . Daniele Dal Moro non cerca "una come Oriana", le considerazioni Ad aprire le danze ci ha pensato, così come ...

Gf Vip 7, Stefano Fiordelisi contro l’ingresso di Gianluca Benincasa Isa e Chia

Tenerezze mattutine tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria - Mediaset Infinity Grande Fratello

Antonella Fiordelisi, il padre parla di un futuro vippone ex della figlia Novella 2000

Il padre di Antonella Fiordelisi contro l'ingresso di Gianluca Benincasa al GF Vip: È ossessionato Fanpage.it

Stando ai rumors l’ex di Antonella Fiordelisi varcherà presto la famosa porta rossa del Grande Fratello Vip nei panni di concorrente, una notizia che ha non poco sconvolto il padre della gieffina. Tra ...Nella casa del GF VIP, arrivati a questo punto del gioco, le nomination sono spesso motivo di discussione. È accaduto tra Antonella Fiordelisi e Milena Miconi che si sono confrontate proprio su questo ...