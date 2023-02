Anticipazioni Un posto al sole | torna uno storico personaggio

Leggi su ultimora.news

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Unal, tra poche settimane, vivrà un vero e proprio cambiamento nelle storie narrate. Due storyline che hanno caratterizzato gli ultimi mesi volgeranno al termine ed altre tutte nuove inizieranno. Non sarà però, l'unica novità in arrivo visto che molto presto ci sarà il ritorno di undel passato che non si vede da molto tempo. Unal, spoiler: il processo a Valsano ed una pericolosa sparatoria Unalsi appresta a mandare in soffitta due storyline che hanno tenuto i telespettatori con il fiato sospeso negli ultimi mesi e dare il via ad altre vicende che si annunciano altrettanto appassionanti. La truffa dei gioielli con protagonista Lia e la bugia di Alice che ha creato tanti problemi a Nunzio e al Caffè Vulcano finiranno a ...