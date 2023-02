Anticipazioni Amici 22 | Diciannovesima Puntata | Megan Ottiene Il Cambio Di Professore!

(Di giovedì 2 febbraio 2023)22,ha cambiato professore dopo le sue richieste, mentre Niveo e Maddalena hanno vinto le rispettive gare…22,diventa alunna di Emanuel Lo! È stata registrata da poche ore una nuovadi, la. Al centro dell’attenzione ci sono state delle gare di canto e di ballo, ma anche le questioni che riguardano alunni ed insegnanti. Lasi è aperta con la tanto attesa sfida di Samu, che è stata rimandata per settimane. Il ballerino ha vinto ed ha quindi la possibilità di rimanere nella scuola e concorrere per la maglia del serale. ...

Per sapere qualcosa in più, carilettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostreUn Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione ...... un evento organizzato tenendo conto di ogni dettaglio e dove erano presentie famigliari. ... quando torna su Canale 5: data di uscita eUltimi articoli Damiano Carrara alla guida ...

Amici di Maria De Filippi, anticipazioni puntata del 5 febbraio: ospiti e sfide | Spoiler SuperGuidaTV

Anticipazioni Amici 22, puntata del 5 febbraio: Samu affronta la sfida, Maria De Filippi parla del Capodanno Gate Fanpage.it

Amici, le anticipazioni della diciannovesima puntata: un allievo a rischio eliminazione e torna il "Capodanno" Today.it

Anticipazioni Amici 22, registrazione 1 febbraio 2023: spoiler, nuovi allievi e chi rischia l’eliminazione Canale Dieci

Amici 22: le anticipazioni della diciannovesima puntata del 5 febbraio 2023 (Spoiler) Tvblog

Nel daytime di Amici, in onda ieri mercoledì 1° febbraio, Alessandra Celentano ha convocato tre allievi di ballo per dimostrare che le parole espresse da Raimondo Todaro in puntata erano ingiuste e sb ...Amici 22, un ballerino supera una difficile sfida: le anticipazioni della prossima puntata Grande appuntamento il 5 febbraio con una nuova puntata ...