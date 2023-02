(Di giovedì 2 febbraio 2023) Secondo Adnkronos la ex diva di Non è la Rai e l'attrice di Viola Bacia Tutti starebbero lavorando a una serie tv insieme. Sul set del progetto sarebbe scattata subito un'intesa incredibile. L'articolo proviene da DireDonna.

Asiaad Ambra: "Tu la teenager birichina, io quella ribelle!" Ebbene sì, Asiae Ambra, immaginiamo per tutto il mondo del gossip da ora AA & AA , sono amiche per la pelle, ...Le due attrici condividono una foto insieme a letto e si scambiano dediche dolcissime Ambrae Asia, le amiche che non ti aspetti. Le due attrici hanno postato su Instagram una foto in coppia, distese sul letto in biancheria intima azzurra, e uno scambio di dediche piene di ...

Asia Argento e Ambra Angiolini, post su Instagram. Ecco cosa ... La Gazzetta dello Sport

La dedica di Ambra Angiolini ad Asia Argento su Instagram Sky Tg24

Asia Argento e Ambra Angiolini insieme in una nuove serie tv Adnkronos

Ambra Angiolini è disco d'oro per "T'appartengo", 30 anni dopo Cosmopolitan

Doppietta azzurra nei 100 rana: Benedetta Pilato oro, Lisa Angiolini argento - il video della gara RaiNews

Hanno scelto Instagram Ambra Angiolini e Asia Argento per dichiarare la loro amicizia, scoperta a quanto pare da poco: una tardiva affinità.A grande distanza dalla sua pubblicazione, la canzone portata al successo a Non è La Rai è tornata sulla cresta dell'onda. I motivi del successo ...