Andrey Santos | Chelsea | Ecco il Successore di Jorginho

(Di giovedì 2 febbraio 2023) “L’epica saga dista per arrivare al suo climax!”, questo il messaggio che i dirigenti del Vasco da Gama hanno dedicato su Twitter, dopo la chiusura della trattativa con il. Un viaggio che ha visto il giovane talento brasiliano partire dal Brasileirão, attraversare l’Oceano Atlantico e approdare nella Premier League, passando dalle mani della holding americana 777 Partners, proprietaria anche del Genoa. Una storia che ha dell’incredibile, degna di un romanzo, che ha vistodiventare l’erede di, ceduto all’Arsenal nell’ultimo giorno del mercato di gennaio. IL SUDAMERICANO UNDER 20 – Dopo le visite a Stamford Bridge, il giovane talento brasiliano è attualmente impegnato nel Sudamericano Under 20, in Colombia....

... sono stati presi il bomber ucraino Mikhajlo Mudryk, il centrocampista inglese Noni Madueke, l'attaccante ivoriano Datre Fofana, il centrocampista brasilianoe il difensore franco - ...Completano il quadro gli 'economici'e Datro Fofana, arrivati entrambi per 12 milioni. La stessa cifra è stata impiegata per strappare Joao Felix all'Atletico, in prestito, per appena ...

Andrey Santos, il Chelsea presenta l’erede di Jorginho Corriere dello Sport

UFFICIALE: Andrey Santos è del Chelsea. Il Vasco da Gama annuncia la cessione TUTTO mercato WEB

Mercato, perché le spese folli della Premier possono essere una bolla che scoppia Corriere dello Sport

Ufficiale: Andrey Santos è un nuovo giocatore del Chelsea Alfredo Pedullà

Diego Gonzalez, il gol di testa al Perù e la firma con la Lazio Corriere dello Sport

A gennaio il Chelsea ha speso oltre 300 milioni di euro per tesserare Joao Félix, Mudryk, Badiashile, Mudieke, Andrey Santos, Fofana ed Enzo Fernández, ma da regolamento Uefa solo tre dei nuovi ...Mediano-regista, 18 anni, quattro gol con il Brasile nel Sudamericano Under 20, torneo che si sta svolgendo in Colombia. Il club londinese lo ha acquistato dal Vasco da Gama per dodici milioni: prende ...