Ancora un incendio a Pescara | nella notte brucia struttura abbandonata

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 2 febbraio 2023)- Unè divampato mercoledì sera aintorno alle 21.30 in unalungo via Andrea Doria, con fiamme e fumo visibili da anche dalla zona Colli. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco con l'autobotte e l'autoscala e dopo circa un'ora hanno spento le fiamme, che hanno interessato sia il tetto sia la parte interna della costruzione. Le squadre hanno perlustrato l'interno dellaper verificare l'eventuale coinvolgimento di persone. Agenti della Polizia di Stato e della Polizia locale sono intervenuti per la gestione della viabilità. leggi tutto