Anche Joker e The Batman non faranno parte del DC Universe

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Arriva la conferma:e Thenondel nuovo DCannunciato in questi giorni, ma saranno sotto Elsewords, Altrimondi. A confermarlo iI co-CEO dei DC Studios James Gunn e Peter Safran. DCe Thenondel DCCome sappiamo James Gunn e Peter Safran sono arrivati nel DCper sistemare tutto e riportare l’ordine in un Multiverso DC che, in questi anni, era stato parecchio disordinato. Peter Safran mette le cose in chiaro: sì il DCU è un multiverso ma avrà una continuità primaria. Infatti film come Thesaranno inseriti in Altrimondi, come accadrà ...

Verrà fatta chiarezza su tutto ciò che non è DCU, come i film The Batman eche saranno trattati come proprietà di Altrimondi, come accadràper altri progetti DC che non fanno parte della ...Curiosamente, a differenza di altre versioni di prova, sembra esserciuna data di scadenza ... Di conseguenza, se siete curiosi di scoprire più da vicino le avventure die dei Ladri Fantasma,...

Non solo il poster del Padrino, ma anche Joker nella casa di Matteo ... Dire

Anche il poster di Joker nel covo di Messina Denaro AGI - Agenzia Italia

Messina Denaro, in primo covo anche quadri Joker - LaPresse LAPRESSE

Joker e The Batman: in che modo si inseriranno nel DCU di Gunn ... Cinefilos.it

Come Joker e The Batman si inseriscono nel nuovo piano dell ... Asiatica Film Mediale

The Batman 2 e Joker: Folie à Deux non faranno parte del DC Universe, ma verrano sviluppati e distribuiti sotto l'etichetta DC Altrimondi.James Gunn e Peter Safran hanno descritto nel dettaglio come i film di Joker e The Batman si inseriranno nell'universo DC come Elseworlds ...