Ancelotti avverte Guardiola | la battuta è tutta da ridere

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Il Real Madrid è impegnato giovedì sera nel recupero di campionato contro il Valencia: vittoria obbligatoria, il Barcellona è a +8 PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Partita fondamentale per il Real Madrid, questa sera, giovedì 2 febbraio, al Bernabeu contro il Valencia. Si tratta del match di recupero non disputato a causa della Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.