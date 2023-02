Anarchici | Testa Fdi | ' Pd da boss mafiosi? Calpestata memoria Falcone e Borsellino'

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Se quanto descritto dal Fatto Quotidiano corrisponde al vero saremmo davanti a un tradimento nei confronti delle istituzioni di inaudita gravità. Se davvero alcuni parlamentari del Partito democratico hanno incontrato, su precisa richiesta di Cospito, alcunial 41bis in carcere, dovrebbero vergognarsi e chiedere scusa. Dopo giorni di attacchi strumentali da parte della sinistra, emergono dettagli agghiaccianti che mai avremmo voluto leggere. Il Pd vuole davvero eliminare il 41bis a Cospito? Se così fosse vorrebbe dire che non ha tratto alcun insegnamento dall'eredità e dalladi". Lo dichiara Guerino, deputato di Fratelli d'Italia.

...più volte nel corso di una giornata interminabile in cui le opposizioni chiedono la suae ... "È un messaggio mandato da Cospito a un convegno dia Bologna in cui diceva che bisogna fare ......con le sue condanne o la minaccia della spada di Damocle del 41bis sospesa sopra la miaa ... Ma cercava di incitare alla svolta glidell'assemblea di Bologna: "Quando in un comizio si ...

Poliziotto ferito alla testa durante scontri con gli anarchici per Cospito. Un fermato Repubblica Roma

Fumogeni, bottiglie, scontri: agente ferito alla testa dagli anarchici a ... ilGiornale.it

Anarchici in fermento: il caso Cospito mette in allarme l'intelligence RomaToday

Anarchici, la galassia dei violenti: molotov e pacchi bomba, in Emilia ... il Resto del Carlino

Cospito, ecco di cosa è accusato e quanti anni deve scontare Dire

Alfredo Cospito con il suo sciopero della fame ad oltranza da 105 giorni sta tenendo in scacco il sistema politico italiano consentendo alla destra di fare la destra legge e ordine, e alla sinistra di ...L’ultimo episodio: una chiamata anonima al ’Carlino’: A Bologna ci sarà un grave attentato in relazione a Cospito”. Procura e Digos indagano, si stringe il cerchio sull’escalation ...