Anarchici | Speranzon Fdi | ' parlamentari Pd dai boss mafiosi su ordine di Cospito | inaudito'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Alfredospingeva idel Partito democratico ad incontrare iprima di parlare con lui. Un fatto di inaudita gravità che emerge dalle rivelazioni di un articolo de 'Il Fatto Quotidiano' di oggi. Il 12 gennaio a Sassari, in occasione della visita in carcere al terrorista anarchico Alfredo, Valter Verini, Andrea Orlando, Debora Serracchiani, Silvio Lai hanno incontrato anche ial 41 bis Pietro Rampulla, Francesco Presta e Francesco Di Maio. E questo sarebbe avvenuto in seguito ad una specifica richiesta dello stesso". Lo afferma il vice presidente vicario di Fratelli d'Italia in Senato Raffaele. "L'articolo cita circostanze e situazioni molto precise, sulle quali ...