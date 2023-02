Anarchici | Sonia Alfano | ' i veri analfabeti istituzionali sono quelli del Pd'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Roma, 2 feb (Adnkronos) - "Tutti i parlamentari hanno il diritto e il dovere di sapere cosa accade e di farlo sapere a noi cittadini. Donzelli ha fatto una cosa che tutti dovrebbero fare e anzi ha avvisato i parlamentari del Pd che la loro visita si prestava a una strumentalizzazione. In qualche modo ha fornito loro un assist. Invece loro la buttano in caciara per non raccontare che cosa sidetti con Cospito. In un paese gattopardesco come il nostro ora il colpevole diventa Donzelli, uno che ha fatto solo il suo dovere". Lo dice al 'Secolo d'Italia', figlia del giornalista Beppe ucciso dalla mafia nel 1993, eletta all'Europarlamento con Italia dei valori ha aderito ad Articolo 1. "Io ho già fatto quello che hanno fatto loro ma io ho girato nelle prigioni per tre anni e ho incontrato molti boss al 41 bis, compreso il ...