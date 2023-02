Anarchici | Schlein | ' mia sorella non c' entra con caso Cospito | violenza sempre inaccettabile'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Roma, 2 feb (Adnkronos) - L'attentato esplosivo ai danni dellae il"non stanno in relazione, si divide il politico dal personale". Lo ha detto Ellya Tagadà su La7. "Non si possono accettare gli attacchi violenti ai danni dello Stato e ribadisco la mia solidarietà piena a tutti coloro che hanno subito attacchi, non ci può essere nessuna piegatura -ha spiegato la deputata dem-. Ma è un tema diverso dal constatare che in uno Stato di diritto non si può permettere che una persona che si trova sotto la responsabilità dello Stato perda la vita".