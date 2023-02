Anarchici | Schlein | ' 41 bis non in discussione ma serve valutazione ponderata dei casi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Roma, 2 feb (Adnkronos) - "I Pd è chiaro e compatto, al di là delle accuse infamanti mosse contro di noi in Parlamento, non c'è c'è statasullo strumento 41bis in generale". Lo ha detto Ellya Tagadà, su La7. "Il 41 bis è uno strumento fondamentale per aggredire alcune tipologie di reati odiosi e gravi.uno strumento repressivo e restrittivo ma la magistratura deve fare unaproporzionale e concreta", ha detto la candidata alla segreteria del Pd. "Se c'èsul 41bis tra noi? Come strumento di per se no, ma proprio per la sua invasività bisogna fare una valuta specifica e", ha chiarito la deputata dem.