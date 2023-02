Anarchici | P De Luca | ' Delmastro e Donzelli si dimettano'

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Abbiamo avuto conferma da articoli di stampa di quanto abbiamo denunciato nelle scorse ore. Il sottosegretario alla Giustizia Andreaha candidamente confessato di aver fornito lui al suo collega, amico e coinquilino, le informazioni sensibili, delicate e necessariamente 'confidenziali' riguardanti i colloqui avuti da Cospito in carcere in regime di 41bis". Così il vicepresidente del gruppo Pd alla Camera, Piero De. "Lo stessoha poi contestualmente scaricato l'amico di partito, dichiarando che ha sbagliato a divulgare le notizie ricevute. Siamo allibiti. I fatti sono gravissimi e i due deputati di Fratelli D'Italia dimostrano di essere totalmente inadeguati a ricoprire i ruoli che attualmente rivestono. Per questo chiediamo con ...

Tra condannati non ci sono solo mafiosi, ma anche, appuntoe terroristi. Tra coloro che ...'Scianel' La prima donna della camorra a trovare una cella al 41 - bis è stata invece Teresa De...... In Congo il Papa condanna le violenze armate e ricordaAttanasio • In una fattoria in ... Intervista a Silvio Berlusconi: 'Su Cospito non si tratta' Qn: Il casoimbarazza il Governo ...

Blitz anarchico a Erba nella notte per la liberazione di Cospito dal ... La Provincia di Como

Allarme anarchici, Festival di Sanremo blindato: 250 agenti e antiterrorismo Corriere dello Sport

Cospito: una cellula di anarchici tedeschi rivendica l’attentato contro il consigliere italiano a Berlino Agenzia Nova

I fatti del 2 Febbraio: aiuti di Stato, Cospito e gli anarchici, il caso ... Tp24

Delmastro a La7 recita a memoria un messaggio di Cospito a un convegno di anarchici: “Invitava a… Il Fatto Quotidiano

