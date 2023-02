Anarchici | Messina Fdi | ' naufraga tentativo Pd di nascondere colloqui con mafiosi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "miseramente ilditra parlamentari del Partito democratico e boss, voluti dall'anarchico Cospito. Oggi il Fatto quotidiano rivela che Il 12 gennaio scorso a Sassari, in occasione della visita in carcere al terrorista anarchico Alfredo Cospito, Valter Verini, Andrea Orlando, Debora Serracchiani, Silvio Lai sono stati invitati dallo stesso detenuto a parlare anche con i boss al 41 bis Pietro Rampulla, Francesco Presta e Francesco Di Maio. Se le sinistre pensavano di creare confusione per distogliere l'attenzione da questi incontri si sbagliano di grosso. Fratelli d'Italia non permetterà che parlamentari della Repubblica italiana accondiscendano alle richieste di un criminale". Lo dichiara il vice capogruppo vicario di Fratelli ...