...alla Costituzione Quanto all' abrogazione dell'articolo 41 bis si agitano concordementee,... Mentre è ininfluente a tal proposito è anche il cambiamento di vedute di Stefano, secondo ...Lo dice Stefano, candidato alla segreteria del Pd. 'Il ministro della Giustizia Nordio deve fare chiarezza al più presto. Anche di fronte all'enorme contraddizione di un Governo che mentre ...

**Anarchici: Bonaccini, ‘tenere guardia alta, clima che c’è non mi piace’** La Ragione

**Anarchici: Bonaccini, 'Delmastro e Donzelli si dimettano ... SardiniaPost

"Informazioni non secretate". Delmastro zittisce la sinistra su Donzelli ilGiornale.it

Caso Cospito, ira opposizioni: via Donzelli e Delmastro. E la ... ROMA on line

Anarchici: Bonaccini, ‘Donzelli irricevibile, giusto investire governo’ La Ragione

Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Le parole di Donzelli sono irricevibili e molto gravi. Non si possono usare strumenti riservati per colpire o usare la clava contro l'opposizione. Accostando il Pd a mafia ...da Stefano Bonaccini a Gianni Cuperlo fino a Paola De Micheli. Non ha preso posizione Elly Schlein, dopo che l’auto della sorella Susanna è stata incendiata a dicembre dagli anarchici in Grecia.