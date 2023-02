Anarchici | Berlusconi | ' no a minacce e ricatti ma Paese civile dipende da condizioni carceri'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "L'Italia non deve piegarsi a nessun ricatto e a nessuna minaccia. Sulle regole dello Stato di diritto non si tratta con nessuno. L'uso di metodi violenti o, addirittura, terroristici, qualunque sia la loro origine, non può portare ad altra risposta che alla massima fermezza. Bisogna operare -come del resto si sta facendo- senza nessuna trattativa e nessuna concessione fuori dalla legge". Lo afferma Silvio, in un'intervista a 'Il Giornale'. "Privare un essere umano della libertà personale -aggiunge l'ex premier- è una cosa molto grave, ma in alcuni casi necessaria. Io sono un garantista, il che significa adottare il massimo delle attenzioni per salvaguardare un possibile innocente, ma sono convinto che i veri colpevoli vadano puniti, anche in maniera severa. La tutela della salute di ogni persona, anche se detenuta, è un principio ...