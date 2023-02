Anarchici | Antoniozzi Fdi | ' Cospito Cicerone dei mafiosi in carcere'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - "Le illazioni uscite sulla stampa nazionale circa l'invito diai parlamentari Pd, che lo hanno visitato in, di parlare con iper discutere del 41 bis se vere sono gravissime". Lo afferma Alfredo, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. "Nessuno mette in dubbio il diritto dei parlamentari di effettuare visite ispettive inma esse devono avere finalità conoscitiva sul rispetto delle condizioni di civiltà che la Costituzione ci indica nel trattamento da riservare ai detenuti. In questo caso, invece,figura comedi una vera e propria iniziativa 'politica' portata avanti daiper discutere dell'abolizione del 41 bis. Voglio ricordare che il boss che ...