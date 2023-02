Amrit Kaal. L'India di Modi, l'età dell'oro e l'albero storto L'HuffPost

L’India cambia il nome a due giardini Moghul. «È il tentativo maldestro di riscrivere il nostro passato» Corriere della Sera

La sfidante di Donald (che piace a Trump) | America-Cina di ... Corriere della Sera

PERCHÉ L'INDIA CAMBIA MODI CON PUTIN Limes

MSME Outlook: What lies ahead for the sector Know positive factors analyst decodes Zee Business

“È il primo bilancio di Amrit Kaal” afferma Nirmala Sitharaman, l’economista indiana che dal 2019 è ministro delle Finanze, illustrando al Parlamento di Nuova Delhi un budget federale annuale del ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...