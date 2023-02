Amrabat | naso rotto dopo Fiorentina-Torino? Ecco la verità

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Problemi perin occasione del match di Coppa Italia tra: lasulle condizioni del centrocampista Problemi per Sofyannel match di Coppa Italia di ieri tra, che ha riportato una forte contusione al visouno scontro con l’attaccante paraguayano Sanabria. «Ha il» ha annunciato poi Italiano in conferenza stampa, ma il club viola attende ancora le radiografie del caso prima di affermarlo con certezza. Novità possibili già nelle prossime ore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Come riportato dal Corriere dello Sport il caso Sofyan Amrabat è deflagrato e si è spento in poco più di 24 ore. Giusto il tempo di guastare la vigilia della sfida di Coppa ...