Amici 22 | serenità ritrovata tra Megan Ria e Gianmarco Petrelli che viene “rimproverato” da Maria De Filippi

Leggi su isaechia

(Di giovedì 2 febbraio 2023) E’ tornato il sereno traRia ead22. La relazione tra i due ballerini del talent show di Canale 5 è stata caratterizzata da frequenti alti e bassi fino a quando, circa una settimana fa,ha deciso di allontanarsi. Con parole che non lasciavano spazio ad alcun dubbio sulla sua scelta, disse a: Sto soffrendo e non ce la faccio più. Sto male per la tua assenza, perché tu pensi a divertirti. Quando ti cerco e ho bisogno di te, tu non ci sei. Basta, possiamo chiudere questa storia, per favore? Ti prego, penso non ci sia voglia di risolverla. L’abbiamo detto cento volte, non funziona più. Non regge più. Nel daytime andato in onda questo pomeriggio, tuttavia, abbiamo appreso che i due allievi sono tornati insieme. Lo ha rivelato la conduttrice ...