America’s Cup 2024 | la squadra francese si chiamerà Orient Express Presentato l’equipaggio | ricchi sponsor

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Si è ufficialmente completato il quadro delle squadre che parteciperanno allaCup. Il sodalioK-Challenge era stato l’ultimo a iscriversi ormai un mesetto fa e nella giornata odierna è stata ufficialmente presentata l’ultima formazione che prenderà parte alla prossima edizione della competizione sportiva più antica al mondo. Il suo nome ufficiale èTeam, in onore del marchio, facente parte del noto gruppo alberghiero transalpino Accor Hotels. Si tratta di un impegno importante per il gruppo, che si sta espandendo nell’universo marittimo, come dimostra la costruzione di due velieriSilenseas da parte di Chantiers de l’Atlantique. Il team sarà guidato da Stéphan Kandler ...

Ci sono pochi trofei al Mondo che hanno più prestigio e più storia dell'America's Cup di vela. La Coppa America come viene anche chiamata in italiano è senza dubbio il più famoso trofeo nello mondo della vela, ed è anche in assoluto il trofeo sportivo più antico per cui si compete ancora oggi.

