Ambiente Pro Vita Famiglia | Rimettere l’uomo al centro Ambientalismo radicale è ideologia | Governo intervenga

(Di giovedì 2 febbraio 2023) (Adnkronos) – Roma, 2 febbraio 2023 «L’, animato dall’neo-malthusiana, è una minaccia alla sopravvivenza dellaumana sulla Terra. Vogliamo un’ecologia umana: la cura e la custodia del Creato, della natura e dell’devono essere perseguite anche in funzione dellae della salute degli esseri umani, e non contro di loro. Motivo per cui è importante contrastare l’inquinamento e lo sfruttamento immorale delle risorse naturali. Oggi, però, autorevolissimi studiosi hanno dimostrato che l’inquinamento ambientale non ha correlazioni con le emissioni di CO2, che non è causa del riscaldamento globale né di una prossima “fine del mondo”. Ci chiediamo perché questi studiosi vengano sistematicamente censurati dalle istituzioni scientifiche ...