Ama | rischiano di perdere il lavoro 301 dipendenti inidonei | al via i controlli

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Roma. La riunione di lunedì scorso tra i vertici di Ama e i sindacati di categoria si è presto trasformata in un serrato ed accesso confronto. Le motivazioni? Il nuovo capo del personale, Antonio Migliardi, ha messo sul tavolo due richieste che hanno subito allarmato Cgil, Cisl, Uil e Fiadel. L’incontro doveva ruotare attorno al nuovo piano industriale della municipalizzata che aspetta il via libera da parte dell’Assemblea Capitolina ma le questioni emerse sono state di ben altra natura. Troppi lavoratori non idonei in azienda e la rotazione dei capizona, queste le ricieste sollevate dal nuovo capo del personale e che hanno ben presto sollevato una certa apprensione nei sindacati di categoria. Roma, rifiuti: raddoppiano i viaggi di Ama all’estero I lavoratori non idonei in Ama Come prima cosa, la municipalizzata intende affrontare il problema dell’alto numero dei lavoratori non ...