Altro che nazionalizzazione | Tim potrebbe essere acquistata dagli americani di Kkr

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Roma, 2 feb – Timdal fondo americano Kkr? Secondo quanto ripota Il Sole 24 Ore, sì. Futile aggiungere che sarebbe l’ennesima mazzata all’ennesimo settore strategico, dopo la già non felice storia di Ita Airways. Tim, possibile ritorno di Kkr: dallaall’ennesima vendita? Non sappiamo ancora come andrà questa vicenda. Il nuovo governo pareva intenzionato a nazionalizzare la compagnia, una questione di cui si parlava addirittura prima delle elezioni. Lo stop alle operazioni, però, non lascia sperare bene: dallo scorso novembre, infatti, è tutto fermo, e non si vede l’ombra di una ripartenza. Quindici mesi fa c’era stata una “Opa amichevole” come la definisce il giornale economico, ma ora su Timro ripiombare glidi Kkr, che per ora non stanno commentando l’indiscrezione. In ...

...all'olio ufficiale non pervenuta Ovviamente non c'è modo di dire con certezza se quellofinisce nell'olio e quellopuoi conclude la clip per TikTok è lo stesso iPhone (di cui pernon ...Tucker, De'Anthony Melton e Danuel House , unsegnaleforse il contributo di Thybulle potrebbe non essere più considerato indispensabile per coach Rivers e il front office dei Sixers. ...

Chiariello: "Altro che bancarella del torrone...il Napoli ha programmato, le altre si sono arrabattate" Tutto Napoli

Altro che litigare: dovrebbero solo chiedere scusa ai tifosi del Toro Toro.it

Italia fanalino di coda, altro che Premier: ecco la top 10 di un mercato poverissimo Corriere dello Sport

Altro che stangata, svolta Juve: “Nessuna penalizzazione” CalcioMercato.it

Vaciago su Tuttosport: "Tutti sapevamo delle plusvalenze “fittizie”, altro che Procura di Torino" Tutto Napoli

Non è andata così però per Azzedine Ounahi: la vetrina mondiale per il marocchino s'è rivelata più che altro un disturbo per Cristiano Giuntoli che seguiva da tempo il talento del classe 2000 ex ...Su questo punto «sono certo che vi sia la piena condivisione di tutte le forze politiche. Pertanto nessuno scontro ideologico e nessuna delegittimazione, tutt'altro. Auspico quindi il contributo ...