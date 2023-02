Allianz e Bridgestone - Easymove Pro | lassicurazione per le gomme dei veicoli commerciali

(Di giovedì 2 febbraio 2023) Dedicato ai clienti flotte ePro è un programma che allarga la collaborazione fra, appena lanciato in Italia e in fase pilota in Francia, Germania e Benelux. Oggetto dell'intesa fra la compagnia assicurativa e il produttore di coperture, un servizio che copre la sostituzione di pneumatici in caso di collisioni con oggetti appuntiti o marciapiedi, normalmente non protetti. Già nel 2020, le due aziende avevano proposto in Italiaper le autovetture, che si concentra invece sulla sostituzione dei pneumatici in caso di atto vandalico o danno accidentale e sull'assistenza stradale.

Together with Allianz Partners, Bridgestone EMIA is rolling out a commercial vehicle tyre insurance programme as the first product in a partnership that will co-create new offers and services around ...